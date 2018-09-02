В ходе мероприятия полицейские продемонстрировали ребятам навыки работы служебных собак по поиску наркотических средств, скрытых в различных частях автомобиля...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве организовали посещение Центра кинологической службы УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве для несовершеннолетних, которые находятся на социальном сопровождении в ГБУ «Специальная школа «Шанс».В ходе мероприятия полицейские продемонстрировали ребятам навыки работы служебных собак по поиску наркотических средств, скрытых в различных частях автомобиля, навыки по задержанию подозреваемых и приемы защитно-караульной службы. Подростки интересно провели время на экскурсии по кинологическому центру, где им рассказали об истории развития собаководства, воспитании и дрессировке различных пород служебных собак: ротвейлера, немецкой овчарки, малинуа, добермана, а также не служебных пород: бультерьера, хаски, акита-ину.Далее полицейские рассказали присутствующим об основных опасностях участия в незаконном обороте наркотических средств, о наступлении административной и уголовной ответственности за совершение деяний в сфере незаконного оборота запрещенных средств и веществ и ответили на ряд вопросов, заданных воспитанниками школы.По завершении мероприятия участникам были переданы антинаркотические брошюры «Москва-территория здоровья», после чего гости поблагодарили сотрудников полиции за проведенную экскурсию.УНК ГУ МВД России по г. Москве