Соединенные Штаты Америки приняли решение не выделять Пакистану 300 миллионов долларов помощи. Теперь эти деньги пойдут на другие цели. Такое заявление сделал официальный представитель министерства обороны США Коун Фолкнер.

Соединенные Штаты Америки приняли решение не выделять Пакистану 300 миллионов долларов помощи. Теперь эти деньги пойдут на другие цели. Такое заявление сделал официальный представитель министерства обороны США Коун Фолкнер.Изначально средства предназначались для оказания помощи Пакистану в проведении контртеррористических операций. Но после обнародования президентом США Дональдом Трампом новой стратегии в Юго-Восточной Азии они были заморожены. Тогда отмечалось, что порядка 900 миллионов долларов замораживаются до тех пор, пока Соединенные Штаты не увидят со стороны Исламабада убедительные шаги, которые демонстрируют приверженность борьбе с боевиками. В итоге ранее в этом году правительство Соединенных Штатов Америки уже отказалось выделять порядка 500 миллионов долларов, а теперь решило отказаться еще и от выделения 300 миллионов долларов. Как отметил Фолкнер, из-за недостаточно решительных действия Пакистана в поддержку стратегии в Юго-Восточной Азии оставшиеся 300 миллионов долларов были перераспределены на другие цели. Если Конгресс одобрит, эти средства пойдут на другие "внеочередные приоритетные задачи".Отношения между США и Пакистаном начали ухудшаться после того, как США обнародовали в августе 2017 года новую стратегию в Южной Азии и Афганистане. Пакистан обвинили в поддержке радикальных организаций, действующих против военных сил США и их союзников на территории Афганистана. В январе текущего года Госдепартамент США принял решение приостановить оказание Пакистану помощи в сфере безопасности до тех пор, пока власти не предпримут решительные действия против экстремистских группировок.В мае текущего года в интервью агентству Bloomberg министр обороны Пакистана Хурам Дастгир Хан заявил, что Исламабад не планирует портить отношения с Вашингтоном, несмотря на то, что Трамп решил заморозить помощь. При этом глава военного ведомства отверг обвинения США в бездействии Пакистана в том, что касается искоренения терроризма. По словам министра, на территории его страны нет убежищ для террористов, а Соединенные Штаты не перестают перекладывать на плечи Пакистана ответственность за свои неудачи в Афганистане, передает ТАСС.