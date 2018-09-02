Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, которому 2 сентября исполнилось 55 лет, рассказал о том, как обычно празднует этот день. По словам наставника, дни рождения он отмечать не любит.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, которому 2 сентября исполнилось 55 лет, рассказал о том, как обычно празднует этот день. По словам наставника, дни рождения он отмечать не любит.Единственный раз Черчесов отмечал день рождения пять лет назад – по просьбе сестры, которая сумела убедить брата, что юбилей человек устраивает не для себя, а прежде всего для друзей."Все, один раз людей собрал – и достаточно, — заявил Черчесов, которого цитирует РИА Новости. — Больше вообще ничего не будет. Для меня это нормальное состояние. Не люблю отмечать день рождения. Потому что у нас в начале сентября все время игры. Сейчас вот тоже готовимся".