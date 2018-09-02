В Москве продолжается церемония прощания с Иосифом Кобзоном. Очередь из желающих проститься растянулась на несколько кварталов. Отдать дань уважения певцу пришла и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

В Москве продолжается церемония прощания с Иосифом Кобзоном. Очередь из желающих проститься растянулась на несколько кварталов. Отдать дань уважения певцу пришла и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова."Иосиф Давыдович был большим другом моего мужа – пианиста Владимира Крайнева (третий супруг, народный артист СССР. – Здесь и далее прим. ред.)", – рассказала Татьяна Анатольевна корреспонденту Dni.Ru."Когда у моего супруга диагностировали тяжелую болезнь, Кобзон первый пришел и помог, – продолжает Тарасова. – В первую свою поездку в Америку он привез редкое дорогостоящее лекарство, которое поставило мужа на ноги. Его язвы желудка затянулись, и муж еще долго прожил (умер в 2011-м)"."Иосиф Давыдович – великий человек без всякого преувеличения, – продолжает Тарасова. – Он не боялся ничего, помогал всем, выступал в самых горячих точках. И мне лично его будет очень не хватать".Помимо Татьяны Тарасовой, проститься с легендарным артистом пришли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, художник Зураб Церетели, актер Борис Клюев, певцы Александр Маршал, Юрий Антонов, Диана Гурцкая, Игорь Николаев, юморист Владимир Винокур, телеведущая Ангелина Вовк, тренер по художественной гимнастике Ирина Виннер. В ближайшие минуты ожидается приезд президента Владимира Путина. Похоронят Кобзона рядом с матерью на Востряковском кладбище столицы – такова была его последняя воля.