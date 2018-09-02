Нападающий Локомотива Федор Смолов был вынужден досрочно завершить матч шестого тура российской премьер-лиги с Краснодаром. Футболист повредил колено. Тяжесть травмы будет выявлена при медобследовании.

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов был вынужден досрочно завершить матч шестого тура российской премьер-лиги с "Краснодаром". Футболист повредил колено. Тяжесть травмы будет выявлена при медобследовании.Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что травма Федора не вызывает больших опасений. Нападающему "Локомотива" Федору Смолову диагностирован ушиб коленного сустава, — цитирует Геркуса ТАСС. — В целом травма не вызывает серьезных опасений, надеемся, что к старту Лиги чемпионов он восстановится. Завтра нападающему будет проведено дополнительное обследование, после которого определится окончательный характер травмы и сроки восстановления".Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин объяснил, почему он заменил Смолова. "Федор Смолов – очень хороший футболист, который уже нам серьезно помогает, – приводит слова Семина официальный сайт "Локомотива". – У нас не так много футболистов в атаке, а играть нужно на три турнира. Его замена связана с микротравмой. Насколько она серьезная? Скоро узнаем. Нужно сделать МРТ".