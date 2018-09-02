Президент Турции Тайип Эрдоган своим указом внес в список террористических организаций Хайат Тахрир Аш-Шам

Президент Турции Тайип Эрдоган своим указом внес в список террористических организаций "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ). Таким образом, Турция исполнила постановление Совбеза ООН о лишении террористов финансовой поддержки, пишет РИА Новости.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о попытках исламистов сорвать процесс размежевания "здоровой оппозиции" от террористов. Сейчас в сирийской провинции Идлиб сосредоточены основные силы исламистов. Россия и Турция обсуждают возможность военной операции в Идлибе.