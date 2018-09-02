Корабль-призрак, на котором не оказалось ни экипажа, ни груза, сел на мель у южного побережья Мьянмы. Судно обнаружили местные рыбаки в нескольких километрах от берега. Местные власти недоумевают, как оно очутилось в территориальных водах страны.

"Корабль-призрак", на котором не оказалось ни экипажа, ни груза, сел на мель у южного побережья Мьянмы.Как сообщает телеканал RT, судно обнаружили местные рыбаки в нескольких километрах от берега. Местные власти недоумевают, как оно очутилось в территориальных водах страны. По их мнению, члены экипажа покинули судно недавно. Член регионального парламента Не Уин Янгон пообещал, что за "призраком" будет организован "присмотр".Сухогруз под названием Sam Ratulangi PB 1600 водоизмещением 26,5 тысячи тонн и длиной 177 метров в последний раз видели в 2009 году у побережья Тайваня, он ходил под индонезийским флагом. Сейчас в Мьянме пытаются установить личности владельцев судна.В середине августа похожий случай произошел в российском Владивостоке: там к берегу вынесло рыбацкую лодку из Северной Кореи, экипажа на ней не было.