Убийство главы непризнанной ДНР Александра Захарченко. Главный сейчас вопрос: будет ли на Украине новая война? Что есть вспомнить?

Убийство главы непризнанной ДНР Александра Захарченко. Главный сейчас вопрос: будет ли на Украине новая война? Что есть вспомнить? Я сам был в Минске, когда в ходе марафонских ночных переговоров, как казалось тогда, столь многообещающее соглашение разработали Путин, Меркель, Олланд и Порошенко. Но они именно что разработали. А вот подпись под соглашениями — участников конфликта, в том числе Александра Захарченко. И взрыв, убивший его, потряс не только кафе "Сепар", но, конечно, и те самые Минские соглашения.Захарченко погиб. Живы ли соглашения? Мы же все понимаем, что Донбасс вновь может стать разменной картой для того же Порошенко, готовящегося к новым президентским выборам на фоне катастрофического падения рейтинга, которому никакой безвизовый проезд в Шенген не помог.Судя по той ужасающей картине, взрыв был очень мощный и направленный: видно, что вылетели стекла и двери, но при этом барная стойка осталась целой, уцелели бутылки и даже фужеры. Очевидно, что целью тех, кто готовил теракт, было уничтожение всех, кто входит в кафе.Теперь уже точно известно, что взрывное устройство было заложено накануне покушения в люстру, которая в кафе, оформленном в стиле "милитари", была сделана из половины бочки и висела почти над головой над входом. Эпицентр был именно там.Первым шел охранник Захарченко, следом за ним — сам глава республики, затем — еще один охранник, девушка — руководитель молодежного крыла "Оплота", замыкал колонну министр доходов и сборов Тимофеев. Исполнитель теракта четко видел момент входа и привел взрыватель в действие. Охранник погиб на месте, Захарченко — по дороге в больницу, остальные госпитализированы.В Донецке — нескончаемый траур. Еще недавно люди несли цветы к памятнику любимому Иосифу Кобзону, теперь гвоздики и розы лежат среди осколков взорванного кафе.В ДНР случившееся сразу назвали актом государственного терроризма со стороны Украины. На экстренном заседании Народного совета был назначен исполняющий обязанности главы ДНР. Это соратник Захарченко Дмитрий Трапезников."Все виновные будут наказаны в деяниях своих. Я точно заверяю, что будут наказаны. Донецкая республика будет жить самостоятельно, независимо, как мечтал Александр Владимирович. Несколько человек уже задержаны, они дали показания, в результате чего подтвердилось, что это — украинская диверсия", — заявил Трапезников.Причем диверсия циничная и беспощадная. Взрыв прогремел в самом центре Донецка, на главной пешеходной улице, где в любое время многолюдно, гуляют дети, а горожане наслаждаются красотой ландшафтного дизайна. Буквально в 400 метрах от кафе "Сепар" - штаб квартира миссии ОБСЕ.Ведется тщательное расследование, собираются мельчайшие осколки, чтобы установить всю картину происшествия. Визит главы республики в это кафе не был запланирован – он заехал по пути попить кофе."Александру Владимировичу не хватало общения с людьми. Он просто заходил, подсаживался к посетителям за столик и разговаривал с ними. Ему этого не хватало, он сам это признавал публично. Наши противники допустили гигантскую стратегическую ошибку. Они убили человека, они подняли знамя. И теперь им конец. Потому что теперь за него будут умирать и идти в бой", — заверил Александр Казаков, советник Захарченко.Прощание с Александром Захарченко пройдет 2 сентября, в один день с Иосифом Кобзоном. Так получилось, что республика потеряла сразу двух своих героев.В Киеве свою причастность к покушению отрицают, но как-то вяло. А еще недавно было сообщение, что после покушения куда-то исчез один из охранников Захарченко. То есть мог быть тем, кто помог устроить покушение. Куда он исчез? Границу с Россией власти ДНР открыли только 1 сентября. Значит, исчез на стороне, подконтрольной Киеву. А такая сторона начинается уже за околицей Донецка: ДНР и ЛНР контролируют лишь отдельные районы Донецкой и Луганской областей. А еще Украина все давила и давила со стороны Азова. И все-таки дончане и луганчане знают, что и Россия рядом.И вот в этой связи внимательно посмотрим на то, что содержится в телеграмме, которую после гибели Александра Захарченко дончанам направил Владимир Путин. Как сказано на сайте Кремля, глава российского государства оценил это подлое убийство как еще одно свидетельство того, что вставшие на путь террора и запугивания не желают искать мирное решение конфликта на Украине. А еще Путин обратился ко всем жителям Донбасса: "Россия всегда будет вместе с вами".Конечно, сейчас даже Москве будет очень трудно удержать дончан и луганчан от мести. Но Россия, по крайней мере, четко обозначила свою приверженность делу спасения жизней. А вот в правительстве другой страны-гаранта Минских соглашений, Германии, заявили, что Берлин пока не намерен даже комментировать сообщения об убийстве Захарченко. И в этой связи — важная новость от подписантов Минских соглашений из Луганска.Исполняющий обязанности главы МИД непризнанной ЛНР Владислав Дейнего заявил, что убийство Захарченко не отразится на минском переговорном процессе, ибо "Минские соглашения — единственный инструмент, который сейчас есть для мирного урегулирования". От себя добавим: ещё бы в Киеве так думали. А Дейнего продолжил: "То, что один выбыл из строя, не значит, что строй не сомкнется и не пойдет вперед".