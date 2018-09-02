Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) подтвердил факт своего разговора с министром обороны Украины Степаном Полтораком. По словам пранкера, он звонил министру от имени украинского президента Петра Порошенко.

Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) подтвердил факт своего разговора с министром обороны Украины Степаном Полтораком, передает РИА Новости. По словам пранкера, он звонил министру от имени украинского президента Петра Порошенко.Пранкеры позвонили Полтораку ночью, разговор состоялся, рассказал Кузнецов, пообещав скоро выложить запись. Ранее сегодня украинское Минобороны заявило, что "российские пранкеры" звонили главе ведомства Степану Полтораку, сымитировав при этом голоса известных людей. По мнению ведомства, пранкеры пытались заставить украинского министра прокомментировать убийство главы ДНР Александра Захарченко с целью "переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных".Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка вечером 31 августа. Вместе с ним погиб его телохранитель. По данным МЧС ДНР, после взрыва были госпитализированы шесть человек, еще пятеро пострадавших от госпитализации отказались. Один из госпитализированных пострадавших — глава Минфина ДНР Александр Тимофеев.Правоохранительные органы ДНР задержали нескольких подозреваемых, которые рассказали о причастности Киева к произошедшему теракту. Обязанности главы республики исполняет Дмитрий Трапезников, занимавший до этого пост вице-премьера ДНР.Сегодня, 2 сентября, Донецкая народная республика отдает последнюю дань памяти Александру Захарченко. Панихида проходит в зале Театра оперы и балета в центре Донецка.