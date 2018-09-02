В Концертном зале имени Чайковского продолжается церемония прощания с легендарным Иосифом Кобзоном. Тысячи людей – знаменитостей и рядовых – пришли проститься с человеком, который олицетворял собой эпоху. В зале работает и корреспондент Dni.Ru.

В Концертном зале имени Чайковского продолжается церемония прощания с легендарным Иосифом Кобзоном. Тысячи людей – знаменитостей и рядовых – пришли проститься с человеком, который олицетворял собой эпоху. В зале работает и корреспондент Dni.Ru.Поклонники долго гадали: придет ли Алла Пугачева на похороны человека, с которым была близко знакома, выступала на одной сцене, пела дуэтом, ссорилась и мирилась? В фотоархивах есть исторический снимок, сделанный весной 1981 года. Тогда в Центральном доме работников искусства (ЦДРИ) на так называемый антиюбилей – 86 лет – Леонида Утесова собрались все тогдашние звезды. Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Борис Брунов, Алла Пугачева. Сегодня она осталась одна...Разумеется, Примадонна пришла проститься с Иосифом Давыдовичем – в черной шляпе, с огромным букетом цветов... Но от комментариев прессе категорически отказалась: "Нет, нельзя "несколько слов" – ни сейчас, ни потом!"А за несколько часов до панихиды на своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала фотографию совсем молодого Кобзона и подписала: "В моем сердце ты останешься таким. Прощай".Первая встреча Пугачевой и Кобзона случилась еще в конце 60-х в Доме звукозаписи на улице Качалова. Будущая Примадонна пришла туда для записи песни "Робот", а в студии в это время работал уже признанный мэтр Иосиф Кобзон. И он согласился на полчаса освободить место перед микрофоном для начинающей безвестной пока артистки.Спустя несколько лет на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады при помощи Кобзона Пугачева удостоилась специальной премии, а потом он помог артистке получить квартиру в центре Москвы.Но отношения Аллы Борисовны и Иосифа Давыдовича были не всегда ровными. Уже в новом тысячелетии Кобзон выпустил автобиографическую книгу "Как перед Богом", в которой нелестно отозвался о Алле Пугачевой, называл глупой бабой и зарвавшейся звездой. Примадонна отыгралась: став хозяйкой фестиваля "Песня года", вычеркнула фамилию Кобзона из списка участников концерта, хотя он там был на протяжении 24 лет, начиная с 1971 года. Между двумя звездами началась холодная война – они не здоровались при встрече и даже порой обменивались бранными словами.На 70-летии Кобзона Пугачевой не было. Зато на 75-летие она пришла вместе с Максимом Галкиным и Филиппом Киркоровым. А на праздничном банкете произнесла короткий тост: "Желаю вам 100 лет жизни. Ваша семья совершенно чудесная, очаровательная, и вы всегда будете являться для всех поколений эталоном артиста, человека, семьянина и, конечно же, мужчины". После этого конфликт между звездами был исчерпан. И в 2009 году на концерте в "Лужниках" "С днем рождения, Алла!" Кобзон и Пугачева исполнили дуэтом "Старый альбом".