На телеканале Россия-1 стартует новый сезон Удивительных людей. В шоу о невероятных способностях человеческого мозга примут участие уникумы со всего мира.

На телеканале "Россия-1" стартует новый сезон "Удивительных людей". В шоу о невероятных способностях человеческого мозга примут участие уникумы со всего мира.Как работает интеллект в экстремальных ситуациях и условиях? Помогают ли физические нагрузки развивать память? Можно ли решать сложнейшие уравнения, чеканя футбольный мяч? Испытания для удивительных людей стали еще более сложными, зрелищными и даже опасными! Все это — на канале "Россия 1" каждое воскресение в ближайшие два месяца. Не пропустите старт проекта 2 сентября в 18-00!