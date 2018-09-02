Авиакомпания Ютэйр заплатит компенсации всем пассажирам самолета, совершившего аварийную посадку в Сочи, говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Авиакомпания "Ютэйр" заплатит компенсации всем пассажирам самолета Boeing 737-800, совершившего аварийную посадку в Сочи."Боинг" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, они эвакуированы. 18 пассажирам, включая троих детей, оказана медицинская помощь. Троим потребовалась госпитализация. Пожар был потушен за восемь минут, пассажиры эвакуированы за 17.Самолет был выпущен 19 ноября 2002 года и имеет действующий сертификат летной годности. Общий налет командира воздушного судна составляет 14039 часов."Ютэйр" отмечает четкую и оперативную работу экипажа при эвакуации пассажиров и благодарит "Базэл Аэро" за профессиональные действия наземных служб, передает РИА Новости