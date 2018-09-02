Как минимум три человека ранены в результате падения вертолета с солдатами вооруженных сил Афганистана в провинции Балх на севере страны. По сообщению афганского телеканала TOLOnews со ссылкой на военный источник, вертолет упал при взлете с базы вооруженных сил Шахин.

Как минимум три человека ранены в результате падения вертолета с солдатами вооруженных сил Афганистана в провинции Балх на севере страны. По сообщению афганского телеканала TOLOnews со ссылкой на военный источник, вертолет упал при взлете с базы 209-го корпуса афганских вооруженных сил "Шахин".Винтокрылая машина должна была доставить 10 военнослужащих в северную провинцию Фарьяб. По словам источника, вертолет упал примерно в 7:30 по местному времени (6:00 по Москве), причиной крушения названы технические факторы.