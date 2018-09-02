В ходе контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана убит главарь банды, причастный к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Участник бандподполья, находившийся в федеральном розыске, был обнаружен накануне около восьми часов вечера в лесном массиве в двух километрах юго-западнее села Тотурбийкала.

В ходе контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана убит главарь банды, причастный к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Участник бандподполья, находившийся в федеральном розыске, был обнаружен накануне около восьми часов вечера в лесном массиве в двух километрах юго-западнее села Тотурбийкала.По сообщению пресс-службы Национального антитеррористического комитета, на требование правоохранителей сложить оружие и сдаться властям боевик открыл огонь из автоматического оружия. После недолгого боя он был уничтожен, передает РИА Новости.Установлена личность убитого: это бывший главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. В числе совершенных им деяний — нападение на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района республики в июле 2018 года.На месте боестолкновения найдены автомат и пистолет, а также боеприпасы к ним. Пострадавших гражданских лиц и потерь среди сил правопорядка нет.