В Хасавюртовском районе Дагестана местные силовики уничтожили вооруженного мужчину, который открыл стрельбу по представителям правоохранительных органов.

В Хасавюртовском районе Дагестана местные силовики уничтожили вооруженного мужчину, который открыл по ним стрельбу.Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики, боевик был замечен между селами Тотурбийкала и Эндирей. На предложение сдаться он ответил огнем и был убит. Его личность устанавливается. Никто из правоохранителей в перестрелке не пострадал.По словам источника, ликвидированный боевик, как предполагается, был причастен к нападению на полицейских в селе Тотурбийкала 29 августа. Кроме того, этот же человек мог быть причастен к разрушению могилы мусульманского шейха Саид Афанди Чиркейского, погибшего в результате теракта в августе 2012 года. Двое неизвестных разрушили могилу шейха в ночь на 9 мая этого года.