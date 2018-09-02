«1 сентября более чем в 40 тысячах образовательных организаций во всех регионах Российской Федерации состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний», - сообщила Ирина Волк.

«1 сентября более чем в 40 тысячах образовательных организаций во всех регионах Российской Федерации состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний.В обеспечении безопасности граждан были задействованы свыше 89 тысяч сотрудников полиции. В учебных заведениях дежурили инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, специалисты-кинологи. На прилегающих к школам территориях управление дорожным движением осуществляли инспекторы ГИБДД. Кроме того, было организовано взаимодействие с подразделениями Росгвардии, представителями общественных формирований и частных охранных организаций. В результате принятых мер нарушений общественного порядка не допущено», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В понедельник, 3 сентября, еще 2,5 тысячи российских школ проведут торжественные линейки в честь начала нового учебного года.