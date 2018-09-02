В Эквадоре не менее 10 человек погибли в результате ДТП с участием пассажирского автобуса.

В Эквадоре не менее 10 человек погибли в результате ДТП с участием пассажирского автобуса. О происшествии сообщило местное издание El Comercio.Как уточняется, авария произошла рано утром, когда на трассе был сильный туман. Автобус, следовавший в город Лоха из города Куэнка на юге страны, перевернулся.По данным газеты, большинство пассажиров автобуса – паломники. Они направлялись в кафедральный собор города Лоха на религиозный праздник, который посвящен Деве Марии из Эль-Сисне. Это изображение Богоматери почитается в Южной Америке как чудотворное, передает ТАСС.