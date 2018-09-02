В новом учебном году за парты сядут более 40 400 учеников

В новом учебном году за парты сядут более 40 400 учениковРекордное за последние десять лет количество учеников зачислено в ивановские школы, сообщает пресс-служба администрации Иванова.Всего в новом учебном году за парты сядут более 40 400 учеников. По словам мэра города Владимира Шарыпова, главная задача администрации Иванова — обеспечить главный доступ у получению образования во всех школах.«Мы видим, что сейчас совсем другие требования к образовательной среде: недостаточно просто учебных классов и рекреаций, нужны современные креативные пространства для общения и развития», — отметил Владимир Шарыпов.Торжественные линейки также пройдут в ивановских школах 3 сентября.