Новый учебный год начался для более 31 000 школьников города

Новый учебный год начался для более 31 000 школьников городаБолее 3600 костромских первоклассников в первый раз пришли в школы 1 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.Новый учебный год начался для более 31 000 школьников. В праздничных линейках также приняли участие родители, учителя и ветераны.И. о. главы администрации Костромы Олег Болоховец поздравил с праздником учеников и педагогов лицея №41, который в этом году отмечает пятидесятилетний юбилей.