Из-за высокой пожарной опасности в Москве и Подмосковье Гидрометцентр РФ продлил желтый уровень погодной опасности на понедельник, 3 сентября. Согласно прогнозам синоптиков, в российской столице ожидается переменная облачность, температура – 25-27 градусов.

Из-за высокой пожарной опасности в Москве и Подмосковье Гидрометцентр РФ продлил "желтый" уровень погодной опасности на понедельник, 3 сентября.Согласно прогнозам синоптиков, в российской столице в понедельник ожидается переменная облачность, температура воздуха – 25-27 градусов. По области местами возможен небольшой дождь, передает РИА Новости."Желтый" уровень погодной опасности ранее был объявлен на воскресенье, 2 сентября. Выходной день будет солнечным: 25-27 градусов, дождя не ожидается.