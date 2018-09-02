Первые в России электробусы поехали в Москве в субботу по городскому маршруту № 73.

Первые в России электробусы поехали в Москве в субботу по городскому маршруту № 73 "6-й мкр Бибирева — южный вестибюль ВДНХ". Церемония, посвященная началу регулярного движения, прошла у главного входа ВДНХ, сообщает РИА Новости.Салон электробусов ощутимо просторнее и выше, чем у традиционных автобусов. У дверей установлены валидаторы для прохода во все двери, над сиденьями установлен медиаэкран. Вместительность электробуса — 85 пассажиров, сидячих мест 30. Салон низкопольный, имеются пандусы. Электробус оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки гаджетов и бесплатным Wi-Fi.До конца 2018 года электробусы запустят еще на пяти городских маршрутах, которые проходят через 22 столичных района. Это Т25, троллейбусы № 36, 42, 76 и 83Как и при запуске МЦК, в первый месяц проезд в электробусах будет бесплатным.В мае 2018 года правительство Москвы провело два аукциона на поставку электробусов, победителями которых стали крупнейшие российские автопроизводители: "Камаз" и группа ГАЗ. С каждым из них заключен контракт на поставку 100 электробусов и 31 ультрабыстрой зарядной станции. Производители будут в течение 15 лет отвечать за качественную и надежную работу электробусов и зарядных станций.Полный переход на электробусы в Москве запланирован на 2030 год.