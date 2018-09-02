Не найдя ничего ценного в квартире пенсионера, злоумышленник похитил паспорт потерпевшего

Не найдя ничего ценного в квартире пенсионера, злоумышленник похитил паспорт потерпевшегоПолицейские в Муроме задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в краже документа, сообщает управление МВД России по Владимирской области.По данным полиции, в июле подозреваемый проник в квартиру на первом этаже дома по улице Октябрьской через незапертое окно. Злоумышленник ничего ценного не нашел и украл паспорт 66-летнего хозяина, планируя в дальнейшем предложить пенсионеру выкупить документ.Потерпевший, обнаружив беспорядок в свой квартире, обратился в полицию. Полицейские задержали подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. У него изъяли похищенный паспорт.