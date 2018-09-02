Сотрудники полиции навестили воспитанников ГБУ ЦПСиД «Зюзино», находящихся в трудной жизненной ситуации...

В преддверии Дня знаний, а также в рамках всероссийской акции «Помоги пойти учиться» врио начальника УВД по ЮЗАО подполковник полиции Алексей Андреев, представитель Общественного совета при УВД Роман Худяков и заместитель Председателя Совета ветеранов при УВД Константин Иванов навестили воспитанников ГБУ ЦПСиД «Зюзино», находящихся в трудной жизненной ситуации.Благотворительная акция «Помоги пойти учиться» проводится ежегодно в целях оказания помощи по приобретению школьных принадлежностей и одежды детям, воспитывающимся в малообеспеченных семьях. Сотрудники полиции каждый год принимают активное участие в данной акции и помогают десяткам детей собраться в школу.В приветственном слове врио начальника УВД по ЮЗАО Алексей Андреев пожелал ребятам, чтобы учеба была несложной и интересной и принесла все необходимые знания, которые помогут в дальнейшем стать профессионалами в работе.Представитель Общественного совета при УВД Роман Худяков также поздравил учащихся с наступающим Днем знаний, пожелал ребятам хороших отметок на протяжении всего учебного года и передал подарки – школьные принадлежности, необходимые для учебного года, и сладкие гостинцы.В свою очередь заместитель Председателя Совета ветеранов при УВД поделился с детьми своей историей о первом сентябре: «Когда пришло время мне идти в первый класс, я очень волновался и несколько дней не спал, потому, что боялся проспать свой первый учебный день». Также он добавил, что нынешняя школа хоть и отличается от советской, неизменным остается хороший педагогический состав, который на начальных этапах обучения старается вложить в учеников все самое светлое и доброе.Ребята долго не отпускали гостей и задавали массу вопросов о службе в правоохранительных органах. Самые маленькие интересовались, страшно ли быть полицейским, а дети постарше спрашивали, как стать сотрудником полиции. На все вопросы Алексей Андреев дал исчерпывающие ответы, акцентируя на том, что необходимо усердно учиться и заниматься физкультурой, чтобы быть в хорошей физической форме.В завершении мероприятия ребята поблагодарили гостей, пообещали хорошо учиться и с радостью фотографировались на память.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56