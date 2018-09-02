В авиалайнер, вылетевший из Москвы в Норильск, ударила молния. Через пять минут после взлета самолет проходил грозовой фронт.

В авиалайнер, вылетевший из Москвы в Норильск, ударила молния. Через пять минут после взлета самолет проходил грозовой фронт, пишет "Интерфакс". Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуроре в воскресенье, лайнер не получил повреждений, а пассажиры и экипаж не пострадали.В компании "Нордстар" инцидент не прокомментировали, но одна из пассажирок рассказала о волнении на борту. Многие просили пилотов вернуться в аэропорт вылета, а стюардессы разносили валидол и валерьянку. После набора высоты все успокоились, а позднее самолет приземлился в штатном режиме.