В Саратовской области в поселке Александров Гай прошла районная спартакиада, которую провели в новом спорткомплексе.

В Саратовской области в поселке Александров Гай прошла районная спартакиада, которую провели в новом спорткомплексе, передает канал "Россия 24". Его строительство было инициировано спикером Госдумы Вячеславом Володиным как благотворительный проект.Комплекс включает футбольное поле, которое зимой можно использовать как каток. А также волейбольные и баскетбольные площадки, беговые дорожки, площадку для воркаута и территории для сдачи ГТО.Подобный проект не единственный, в Саратовской области по инициативе Вячеслава Володина построили ещё два схожих спорткомплекса.