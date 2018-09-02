В образовательном центре Сириус с Днем знаний школьников поздравил президент.

В образовательном центре "Сириус" с Днем знаний школьников поздравил президент.1 сентября они хоть и не сели за парты, но этот праздник не повод отлынивать от занятий, тем более что в "Сириусе" День знаний и так каждый день. В лаборатории когнитивных исследований будущие медики и биологи пытаются проникнуть в тайны головного мозга. А в соседней лаборатории генетики Владимиру Путину рассказывают о том, как и для чего расшифровывают геномы животных.Три направления — наука, искусство, спорт. Каждый месяц сюда приезжают 800 школьников со всей страны. Создать такой образовательный центр на берегу Черного моря в Олимпийском парке — это была инициатива Путина. Но обращается глава государства, конечно, ко школьникам и студентам всей страны."Поздравляю всех учащихся нашей огромной страны, всех преподавателей, учителей и всех родителей с Днем знаний. Это действительно очень хороший, яркий, красивый праздник, но особенно мы поздравляем первоклассников, потому что для них это — новая страница в жизни", — отметил глава государства.За три года, что существует "Сириус", здесь прошли обучение уже почти 25 тысяч школьников. Да и сам "Сириус" не стоит на месте и из образовательного центра превращается в научно-технологический. В инновационных лабораториях проводят исследования, результаты которых не для того, чтобы положить в стол, а использовать и применять на практике.Поделиться опытом с новой сменой приехали и те, кто сам еще недавно в "Сириусе" учился, как Ваня Бессонов, недавно победивший на молодежном "Евровидении"."Странное ощущение, если учесть, что там сидят мои сверстники, даже одноклассник, поэтому непривычно", — сказал Бессонов. Но как ему было непривычно, когда поздравления с победой — еще и от президента.Уже скоро у "Сириуса" появится свой концертный комплекс. Сразу два зала — большой и камерный. С уникальной акустикой. Проект почти готов.А ведь настраивают на результат в "Сириусе" сплошь признанные мастера. Блистательная Светлана Захарова дает урок юным балеринам. А фигуристки из Екатеринбурга под пристальным взглядом легендарного Александра Горшкова оттачивают новую синхронную программу, с которой рассчитывают и в третий раз стать чемпионками мира среди юниоров."Сириус" зажег целую плеяду ярких молодых звезд. А в активе выпускников — более трех сотен достижений. Только в этом году на международных олимпиадах по физике, математике, химии, биологии и географии — 20 медалей. И это — успех!Обстоятельный и совсем не детский разговор: как молодым специалистам найти работу к талантливым выпускникам "Сириуса"? Кстати, уже здесь присматриваются руководители крупных корпораций и IT-компаний. Как добиться высоких результатов, спрашивают президента те, кто уже и сами добились успехов в науке. Важно, говорит президент, четко понимать каким они видят свое будущее. Но какие успехи без тщательного анализа?Уже на заседании попечительского совета президент скажет: важно развивать образовательные программы во всех регионах. Поэтому "Сириус" станет целой сетью учебных и научных центров и связкой науки и бизнеса.А в Сочи это еще и профильные инженерные классы в двух городских школах. Три дня в неделю — занятия у себя, еще три — в "Сириусе". С лучшими педагогами страны. Прекрасные условия для развития и отдыха, когда, если пленэр, то на берегу под шум прибоя.