В историческом центре Великого Новгорода археологи обнаружили ценный клад: 15 средневековых зеркал. Они были найдены во время раскопок на Знаменской улице. Зеркала в деревянных оправах были сложены в постройке, которую специалисты предварительно датировали XIII – началом XIV веков.

В историческом центре Великого Новгорода археологи обнаружили ценный клад: 15 средневековых зеркал.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя новгородской экспедиции московского Института археологии РАН, западноевропейские зеркала были найдены во время раскопок на Знаменской улице. Зеркала в деревянных оправах были сложены в постройке, которую специалисты предварительно датировали XIII – началом XIV веков.По словам одного из археологов, древние зеркала не являются большой археологической редкостью. Только в этом году в ходе раскопок в том же Великом Новгороде и в Старой Руссе нашли 14 деревянных зеркал. Но уникальность нынешней находки заключается в том, что такое большое количество зеркал обнаружено в одной усадьбе."Ранее такого числа зеркал в одном месте новгородские археологи не находили. Это был такой "зеркальный клад", — добавил он.Археологи работают на Знаменском раскопе около двух месяцев. Им уже удалось обнаружить остатки богатых усадеб, сотни предметов XIV-XX веков из металлов, кости, камня, стекла, янтаря, бересты, дерева и кожи, печати князей и владычных наместников, бусы, браслеты, монеты и другие археологические ценности.В середине августа на раскопках в Свято-Юрьевом монастыре XII века под Великим Новгородом археологами РАН был найден древний боярский саркофаг, в котором были погребены останки шести женщин.