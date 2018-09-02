День знаний министр просвещения Ольга Васильева провела в Калуге.

День знаний министр просвещения Ольга Васильева провела в Калуге, передает канал "Россия 24". Там она открыла новую школу в микрорайоне "Веснушки".Позже министр встретилась с одиннадцатиклассниками калужской школы номер 45, где назвала пять направлений для тем итогового сочинения в новом учебном году. Ими стали: "Отцы и дети", "Мечта и реальность", "Месть и великодушие", "Искусство и ремесло", а также "Доброта и жестокость".Темы касаются выпускников всех российских регионов и являются допуском к основному ЕГЭ. Сочинение школьники будут писать в феврале.