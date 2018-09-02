Спасательные посты в регионе прекратили работу

Спасательные посты в регионе прекратили работуКупальный сезон 2018 года во Владимирской области официально завершился 31 августа, сообщает главное управление МЧС России по региону.В соответствии с законодательством прекратили работу места массового отдыха. Также на официальных пляжах больше не работают спасательные посты.За нарушение запрета на купание в водоемах предусмотрена административная ответственность. Нарушители могут быть оштрафованы на суммы от 800 до 4000 рублей.