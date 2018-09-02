Водитель автомобиля Mazda уклонился от велосипедиста, выехавшего на дорогу, после чего его машину занесло. Спасатели сумели извлечь мужчину, заблокированного в искореженном салоне, только при помощи специальных инструментов.

В субботу, 1 сентября, на пересечении улиц Ленина и 50 лет Октября в Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора очевидца.На записи видно, как велосипедист выехал на проезжую часть. Водитель автомобиля Mazda, на пути у которого оказалось двухколесное транспортное средство, сумел избежать столкновения, однако потерял контроль над машиной.Легковушку занесло, и она вылетела с дороги, после чего врезалась в столб.По данным СМИ, прибывшим спасателям удалось извлечь мужчину, находившегося за рулем Mazda, из искореженного авто только при помощи специальных инструментов.Пострадавший был госпитализирован, полиция изучает обстоятельства ДТП.