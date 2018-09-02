В немецком городе Хемниц начались столкновения между демонстрантами и полицейскими.

В немецком городе Хемниц начались столкновения между демонстрантами и полицейскими. Уже неделю в городе проходят массовые протесты противников политики приема мигрантов в Германии. В ночь на прошлое воскресенье в Хемнице был убит 35-летний гражданин ФРГ Даниэль Хиллиг. В преступлении подозревают выходцев из Сирии и Ирака, пишет ТАСС.Сегодня власти города запретили "Марш молчания" в память об убитом. Но несколько тысяч сторонников партии "Альтернатива для Германии" и антиисламского движения ПЕГИДА все равно собрались в центре Хемница. Чтобы не допустить массовой драки между антифашистами и правыми радикалами полиция применила дубинки.Полицейские призывают собравшихся разойтись, а участники манифестации ждут команд от своих лидеров.