Спикер Госдумы Вячеслав Володин простился
с Иосифом Кобзоном. Траурная церемония проходила в концертном зале имени
Чайковского.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин простился
с Иосифом Кобзоном. Траурная церемония проходила в концертном зале имени
Чайковского.
Глава Думы долго общался с родными певца, Володин отметил, что творчество народного
артиста знают все в России. "Мы все с вами на его песнях, на его
творчестве, выросли, выросли наши родители", – сказал спикер.
Как известно, Кобзон был депутатом
Госдумы. Володин отметил важность его работы на этом поприще: певец представлял,
по словам спикера, один из самых сложных и далеких уголков нашей страны -
Забайкальский край.
"Он жил проблемами не только своих
избирателей, жил проблемами людей, которые к нему приходили ежедневно в
Государственную думу", – сказал председатель нижней палаты парламента.
Он также отметил, что Кобзон многим
помогал и, в частности, делал все для детей Донбасса. "Несмотря на
опасности, он выезжал к себе на родину, встречался с людьми и помогал тем, чем
мог помочь, для него чужая беда была личной бедой", – сказал Вячеслав Володин.
Проститься с мэтром советской и
российской сцены пришли первые лица государства, известные политики, артисты, коллеги и друзья Кобзона. Было и большое количество депутатов и сотрудников аппарата Госдумы: олимпийский чемпион Александр Карелин, тренер Валерий Газзаев,
лидер КПРФ Геннадий Зюганов, известный полярник Артур Чилингаров, первый
вице-спикер Госдумы Александр Жуков, прославленный вратарь Владислав Третьяк,
первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и многие другие депутаты.
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон ушел из жизни в последний
день лета. 11 сентября ему исполнился бы 81 год. Певца с государственными
почестями похоронили на Востряковском кладбище Москвы, рядом с его матерью.