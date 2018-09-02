Спикер Госдумы Вячеслав Володин простился с Иосифом Кобзоном. Траурная церемония проходила в концертном зале имени Чайковского.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин простилсяс Иосифом Кобзоном. Траурная церемония проходила в концертном зале имениЧайковского.Глава Думы долго общался с родными певца, Володин отметил, что творчество народногоартиста знают все в России. "Мы все с вами на его песнях, на еготворчестве, выросли, выросли наши родители", – сказал спикер.Как известно, Кобзон был депутатомГосдумы. Володин отметил важность его работы на этом поприще: певец представлял,по словам спикера, один из самых сложных и далеких уголков нашей страны -Забайкальский край."Он жил проблемами не только своихизбирателей, жил проблемами людей, которые к нему приходили ежедневно вГосударственную думу", – сказал председатель нижней палаты парламента.Он также отметил, что Кобзон многимпомогал и, в частности, делал все для детей Донбасса. "Несмотря наопасности, он выезжал к себе на родину, встречался с людьми и помогал тем, чеммог помочь, для него чужая беда была личной бедой", – сказал Вячеслав Володин.Проститься с мэтром советской ироссийской сцены пришли первые лица государства, известные политики, артисты, коллеги и друзья Кобзона. Было и большое количество депутатов и сотрудников аппарата Госдумы: олимпийский чемпион Александр Карелин, тренер Валерий Газзаев,лидер КПРФ Геннадий Зюганов, известный полярник Артур Чилингаров, первыйвице-спикер Госдумы Александр Жуков, прославленный вратарь Владислав Третьяк,первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и многие другие депутаты.Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон ушел из жизни в последнийдень лета. 11 сентября ему исполнился бы 81 год. Певца с государственнымипочестями похоронили на Востряковском кладбище Москвы, рядом с его матерью.