Гигантский воздушный шар с изображением мэра Лондона Садика Хана в желтом купальнике был поднят в воздух в британской столице в знак недовольства политикой градоначальника. Организаторы акции, согласованной всеми необходимыми ведомствами, потребовали его ухода с должности, передает "Интерфакс".Уровень преступности в городе при Хане взлетел до беспрецедентных высот, люди не чувствуют себя в безопасности, заявляют они. "Хан, уходи", — потребовали они на странице, созданной для сбора средств на воздушный шар. В итоге удалось собрать более 58 тысяч фунтов и запустить на Парламентской площади в центре Лондона надувного мэра почти девяти метров в длину.Сам лондонский мэр заявил: если люди хотят потратить субботу, разглядывая его в желтом купальнике — пусть делают это. "На самом деле я не думаю, что желтый — мой цвет", — добавил он."Би-Би-Си" уточняет, что избранный организаторами акции формат — напоминание о событиях 2016 года, когда только вступивший в должность мэра Садик Хан возмутился размещенной в лондонском метро рекламой средства для похудения с изображением девушки в желтом купальнике. Новоиспеченный мэр тогда пообещал запретить рекламу, продвигающую "нездоровый или нереалистичный" образ человеческого тела.Ранее, в июле, активисты провели в Лондоне аналогичную акцию с надувной фигурой президента США Дональда Трампа. Тогда в небо поднялась фигура американского лидера в виде младенца в подгузнике и со смартфоном в руке. Ту акцию лондонский мэр, кстати, поддержал.Huge balloon of London mayor Sadiq Khan wearing a bikini is flown over Westminster after he backed controversial 'Trump baby' blimp https://t.co/ElIiV6bxN3 pic.twitter.com/I5Iy1BirtB— Jon Najarian (@jonnajarian) 1 сентября 2018 г.