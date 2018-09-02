Московский ЦСКА одержал крупную победу в матче шестого тура российской премьер-лиги против екатеринбургского Урала. Игра проходила на домашнем стадионе армейцев и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Московский ЦСКА одержал крупную победу в матче шестого тура российской премьер-лиги против екатеринбургского "Урала". Игра проходила на домашнем стадионе армейцев и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.Тремя забитыми мячами у победителей отметился 20-летний российский нападающий Федор Чалов. Точку в матче поставил Кристиян Бистрович, который забил гол за две минуты до окончания основного времени матча. Примечательно, что уральцы при счете 0:2 могли сократить отставание в счете, однако Петрюс Бумаль не смог реализовать пенальти.После победы подопечные Виктора Гончаренко набрали 9 очков в шести матчах и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" остался с четырьмя очками и располагается на 12 строчке.