Чемпион России по футболу Локомотив потерпел второе поражение в нынешнем сезоне. Москвичи проиграли в гостях Краснодару 1:2, пропустив второй мяч в самом конце встречи.

Чемпион России по футболу "Локомотив" потерпел второе поражение в нынешнем сезоне. Москвичи проиграли в гостях "Краснодару" 1:2, пропустив второй мяч в самом конце встречи.Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин признал проигрыш своей команды закономерным. "Если первый тайм был хорошим с нашей стороны, то вторую половину встречи мы проиграли "Краснодару". Они очень хорошо комбинировали, оказывали сильное давление на нас. Объективно "Краснодар" был сильнее сегодня. Мы проиграли в физических проявлениях: в отборе мяча, в давлении", — приводит слова Семина "Спорт-Экспресс"."Краснодар" нужно поздравить с хорошей игрой. Они активно прессинговали, заставляя нас ошибаться. Во втором тайме хозяева объективно переиграли нас. У них было больше моментов. У нас был эпизод, когда Крицюк вытащил мяч после удара Гжегожа Крыховяка во второй половине. Игра шла до гола. "Краснодар" его забил за счет агрессии. Менять ничего не надо. Надо дальше работать. Если мы будем много менять, у нас ничего не получится. Я не вижу ничего страшного, чтобы все менять. Игроки были в разных кондициях перед началом чемпионата. Отдельные футболисты пришли в клуб в последний момент перед сезоном. Сейчас у нас будет пауза на игры сборных. Я надеюсь, что мы все наладим, подведем всех к единым функциональным возможностям", – цитирует Семина ТАСС.Юрий Семин также рассказал о травме нападающего Федора Смолова и о приеме, оказанном в Краснодаре новобранцу "Локомотива". "Через день надо сделать МРТ и дождаться его результатов. У Федора ушиб коленного состава. Это всегда проблематично. Переход любого игрока – сложная вещь. Чья инициатива — это наша внутренняя кухня. Ее не надо выносить для всех. Смолов — игрок нашей команды, это главное. Он качественный футболист, который поможет нашему клубу. Сегодня мы его поменяли только из-за микротравмы, когда он не смог продолжить матч".Коллега Семина, главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко в свою очередь считает исход матча справедливым. "Если брать игру в целом, то мы заслуженно победили. Мы владели мячом, инициативой, создали достаточно моментов, поэтому и дожали в конце "Локомотив". Гол Сулейманова? Это работа академии. Он заслужил право играть и помогать команде".