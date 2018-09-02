Украинский ученый-историк, профессор университета имени Василия Сухомлинского Николай Шитюк найден убитым в Николаеве.

Украинский ученый-историк, профессор университета имени Василия Сухомлинского Николай Шитюк найден убитым в Николаеве, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.По данным следователей, тело историка с ножевым ранением было обнаружено в квартире. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".Николай Шитюк известен исследованиями Голодомора (голода на территории Украинской ССР в 1932—1933 годах). Шитюк — академик украинской Академии исторических наук, последние 10 лет возглавлял учебно-научный институт истории и права Николаевского национального университета. Автор более 200 научных работ, в которых доказывал, что голод начала 30-х годов прошлого века был вызван искусственно и являлся геноцидом — целенаправленным уничтожением украинской нации.