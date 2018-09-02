Погибший глава ДНР Александр Захарченко планировал прилететь в Москву 1 сентября, чтобы присутствовать на похоронах народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Глава ДНР Александр Захарченко, погибший в результате взрыва 31 августа в центре Донецка, собирался 1 сентября в Москву, чтобы присутствовать на похоронах народного артиста Иосифа Кобзона. Об этом сообщил депутат от КПРФ, член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Казбек Тайсаев.Церемония прощания и похороны Захарченко состоятся 2 сентября. Присутствовать на похоронах собирается депутат от КПРФ, глава пресс-службы компартии Александр Ющенко. Он был лично знаком с погибшим, передает РИА Новости.Александра Захарченко убили накануне в донецком кафе "Сепар". Также погиб его охранник.