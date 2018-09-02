Злоумышленник потребовал деньги, угрожая сестре ножом

Злоумышленник потребовал деньги, угрожая сестре ножомПолицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на сестру, сообщает управление МВД России по Ивановском области.По данным полиции, в одной из деревень Шуйского района нетрезвый злоумышленник пришел к сестре и стал требовать деньги, угрожая ножом. Напуганная женщина отдала брату золотые серьги, два мобильных телефона, смарт-часы и 35 000 рублей.После того, как подозреваемый скрылся, потерпевшая обратилась в органы внутренних дел. Мужчину задержали, подозреваемый ранее был судим за грабеж.