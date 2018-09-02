Проникнув в квартиру к местному жителю и не найдя ничего ценного, злоумышленник решил похитить паспорт владельца с целью его дальнейшего выкупа.

Отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего безработного местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение документов).Установлено, что в июле текущего года подозреваемый через незапертое окно проник в квартиру, расположенную на первом этаже жилого дома по улице Октябрьская города Муром. Не найдя ничего ценного, фигурант решил похитить паспорт владельца квартиры с целью его дальнейшего выкупа. Реализовать задуманное у мужчины не получилось.Обнаружив дома беспорядок, 66-летний собственник жилья обратился с заявлением в полицию. Полицейские оперативно установили личность и местонахождение злоумышленника, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.Местный житель был задержан и дал признательные показания. Похищенный документ изъят.Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.