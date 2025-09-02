Это на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года более 150 предприятий отрасли HoReCa Владимирской области подключили «ТВ для гостиниц» от «Ростелекома». Это на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. А общее количество пользователей сервиса превысило 600. Чаще всего его выбирают комплексы отдыха, расположенные во Владимире, Суздале и Муроме.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Современный турист относится к гостинице не как к месту для ночлега, а как к своему "краткосрочному” дому. Поэтому комнаты отеля должны быть оснащены хотя бы минимальным набором цифровых сервисов: доступом в Сеть и интерактивным телевидением. Сегодня "Ростелеком” – основной поставщик этих услуг региональным предприятиям гостинично-ресторанной сферы. В числе наших клиентов — комплексы отдыха "Горячие ключи”, "Турцентр”, "Курорт Оболсуново”; рестораны и другие популярные у жителей и гостей области заведения. Наши тарифные планы отличаются гибкостью, а специалисты всегда помогут найти индивидуальное техническое и финансовое решение, исходя из пожеланий конкретного заказчика».Светлана Бурлакова, генеральный директор ООО «Горячие ключи», город Суздаль:«Сотрудничество с "Ростелекомом” начали пять лет назад. С тех пор планомерно вместе с ремонтом номерного фонда перестраиваем и систему телевидения. В этом году подключили 20 приставок. А суммарно уже более 220 устройств обеспечивают наших гостей качественным видеоконтентом. Считаю, что инвестиции в цифровые сервисы окупят себя, выделят отель на фоне конкурентов и привлекут больше отдыхающих».«ТВ для гостиниц» работает через интернет и является более современным и надежным решением, чем кабельное или спутниковое телевидение. Персонал отеля может управлять сервисом через удобный интерфейс администратора. Например, ограничивать доступ к нежелательным для посещения сайтам, устанавливать статус гостей, отслеживать статистику потребленного платного контента. Кроме того, сервис способен выполнять функцию дополнительного маркетингового инструмента: на стартовой странице можно размещать актуальные предложения, афишу и прочую информацию.Для подключения «ТВ для гостиниц» и других услуг «Ростелекома» для бизнеса достаточно оставить заявку на компании или позвонить по телефону горячей линии 8 800 300 67 95. Специалисты провайдера проведут осмотр помещения, подберут оптимальное оборудование и выполнят монтажные работы.Реклама. ПАО Ростелеком. ИНН 7707049388.