Школьники Владимирской области получили уникальный подарок к 1 сентября – «Карты Победы». 55 000 экземпляров уже разошлись по районам области.Идею, организацию, финансирование обеспечил депутат Госдумы РФ от Владимирской области Алексей Говырин. Он разработал концепцию, привлек к работе по сбору информации краеведов и учителей истории, членов Общественного совета проекта «Историческая память». Доктор исторических наук, профессор ВлГУ Елена Петровичева провела научную экспертизу. Проект получил поддержку и на уровне правительства области и муниципалитетов.В День знаний депутат Говырин лично передал карты школе №22 Коврова.- Ученики говорят, «интересно читать, много нового и есть место, чтобы рассказать о своей семье». Педагоги считают, карты очень помогут в воспитательной работе и на уроках. Очень рад этому!», — поделился Алексей Говырин в своем .На самих картах содержатся сведения о подвигах фронта и тыла жителей городов и районов, которые в 1944 году вошли в состав вновь созданной Владимирской области.