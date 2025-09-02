Врач подчеркивает: залог здоровья ребенка – внимание и забота.

О том, как сохранить здоровье детей, рассказал врач-педиатр городской больницы № 2 Николай Тарабукин.Аккуратней с витаминамиВрач подчеркивает: залог здоровья ребенка — внимание и забота. Одевайте малыша по погоде, обогащайте его рацион свежими фруктами и овощами, щедрыми на витамины, а также мясом, обеспечивающим организм полноценными белками.«Прием витаминных комплексов должен осуществляться строго по назначению врача и только после проведения необходимых анализов крови. Исключение составляет витамин D, жизненно необходимый, особенно в осенне-зимние месяцы. Достаточно 1-2 капель в день. Летом дозировку следует скорректировать, принимая во внимание время, проведённое ребёнком на солнце», — говорит Николай Тарабукин.Пять аспектов здоровьяПедиатры выделяют следующие ключевые аспекты сохранения детского здоровья. Во-первых, это сбалансированное питание. В рационе должно быть как можно больше свежих фруктов, овощей, злаков, белков и полезных жиров. А сахара, обработанные продукты и фастфуд, наоборот, должны поступать в организм в ограниченном количестве.Второй аспект — активный образ жизни. Ежедневные игры на свежем воздухе, занятия спортом и танцами способствуют укреплению иммунитета, развитию костей и мышц, а также улучшают настроение. Третий — регулярные медицинские осмотры, которые помогут выявить возможные проблемы на ранних стадиях и предотвратить развитие серьёзных заболеваний. Немаловажен для детей и здоровый сон. Его недостаток негативно влияет на иммунитет, концентрацию и общее состояние здоровья. Ещё один аспект — психологическое благополучие: общение с родителями, игры и совместное времяпрепровождение способствуют развитию эмоционального интеллекта и укрепляют психическое здоровье ребёнка.Главный элемент защиты«Особое внимание хочется уделить вакцинации как одному из самых эффективных инструментов профилактики инфекционных заболеваний, особенно в детском возрасте. Она формирует иммунитет, защищая организм от опасных болезней, способных вызвать серьезные осложнения», — рассказал доктор Тарабукин.По его словам, вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции — ключевой элемент защиты здоровья детей, особенно в периоды сезонных эпидемий. Эти вакцины значительно снижают риск заболевания и предотвращают серьезные осложнения.Однако перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить противопоказания и получить рекомендации по оптимальному графику вакцинации.Соблюдение этих простых правил поможет сохранить здоровье вашего ребёнка и заложить основу для его успешного будущего.