Во Владимирской области на весенних посадках мать и дочь вместо картошки, моркови и других овощей посадили огород конопли.

Во Владимирской области на весенних посадках мать и дочь вместо картошки, моркови и других овощей посадили огород конопли. Растения подросли и в результате из них получилось сделать 18,6 кг марихуаны. Семья решила торговать урожаем, но в планы вмешалась ФСБ. Подробности в материале vlad.aif.ru.Никак не пряталиПереоборудовать земельный участок в селе Сергиевы Горки Вязниковского района в плантации наркоты мать и дочь решили весной 2024 года. Они раздобыли семена конопли, прорядили грядки и посадили их. От соседей свой огород семья особо не скрывала. Наркотик рос просто за забором, впритык к чужим домам. Посреди конопляного поля на участке стояла баня, столик и стулья для отдыха под деревьями.К лету женщины срезали части растений и изготовили из них свыше 18,6 кг марихуаны. Дело оставилось за малым — продать урожай. Для этого в свою банду они пригласили общего знакомого. Он передавал наркотик покупателям.«Помимо наркотических средств, из незаконного оборота изъято свыше 9,5 кг наркотикосодержащих растений конопли», — рассказали в прокуратуре Владимирской области.О плантациях узнала ФСБДолго наркобизнес не просуществовал. 31 августа 2024 года «посмотреть» на конопляные плантации пришли сотрудники ФСБ. Визит для семьи был неожиданностью, поэтому всех причастных задержали. В настоящий момент расследование завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение против матери, дочери и их приятеля.В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по статьям 228.1 УК РФ «незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере» и «покушение на незаконный сбыт наркотических средств и частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».Членам группировки грозит до 15 лет лишения свободы.