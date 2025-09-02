СССР. Приезжает Брежнев в Колхоз. Видит косец сено косит. Подходит Генсек к косцу и говорит:
- Не рационально работаешь, возьми две косы и коси в обе стороны!
Приезжает Брежнев ещё раз. Косец косит двумя косами.
Подходит Генсек к косцу и говорит:
- Не рационально работаешь, повесь на жопу грабли и убирай за собой сено!
Приезжает Брежнев ещё раз. Косец косит. Грабли у косца на жопе, сено гребут. Генсек идет к косцу, а тот удирать... Охрана догнала, привела к Брежневу.
Тот спрашивает:
- Ты зачем убегаешь, я хотел тебе орден вручить!
Косец отвечает:
- А я думал, Вы заставите повесит мне на #уй фонарь и работать в ночную смену!
