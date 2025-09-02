Новый крест на Троицкую церковь установят на средства спонсора и пожертвования. На сегодняшний день купол храма пустует. Крест Красной церкви был поврежден в результате шторма, бушующего в

Новый крест на Троицкую церковь установят на средства спонсора и пожертвования. На сегодняшний день купол храма пустует. Крест Красной церкви был поврежден в результате шторма, бушующего в областной столице в июле 2022 года. Тогда же крест демонтировали. Так как у Владимиро-Суздальского музея-заповедника денег на приведение в порядок купола не было, на протяжении трех лет он