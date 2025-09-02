Завершено строительство пищеблока в Добрятинской школе Гусь-Хрустального района.

Во Владимирской области новый учебный год начался со значительных улучшений в сфере образования. По поручению губернатора Александра Авдеева и при поддержке правительства региона удалось открыть новые и отремонтировать уже существующие учебные заведения.В микрорайоне Веризино города Владимира открылась современная школа, рассчитанная на 1100 мест. В ней оборудованы современные кабинеты, информационный и медиацентры, лаборатории и спортивные залы. Для учеников доступны секции по волейболу, баскетболу, плаванию, а также театральные и хореографические студии.Помимо новой школы, в регионе также отремонтировали несколько других учебных заведений.Завершено строительство пищеблока в Добрятинской школе Гусь-Хрустального района.После капитального ремонта открылись Якиманско-Слободская школа в округе Муром, Павловская в Суздальском районе, а также школы №14 в Гусь-Хрустальном и №40 во Владимире.В рамках национального проекта «Семья» отремонтирован детский сад №62 в Муроме.Министр образования Светлана Болтунова подчеркнула, что в 2026 году запланировано значительно увеличить объемы капитального ремонта. Министерство просвещения РФ уже согласовало работы в 35 школах, трёх детских садах и одном колледже региона.