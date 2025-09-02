Между АН ПОО ВТЭП и ГБУ ВО «Экорегион» было заключено соглашение о создании пункта накопления вторсырья.

Вчера на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, на территории Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» состоялось открытие пункта приема вторсырья.В праздничной атмосфере вместе с пожеланиями успехов в текущем учебном году студентам презентовали организованный пункт по приему батареек, утративших свои потребительские свойства, и блистеров от капсул и таблеток.В начале учебного года между АН ПОО ВТЭП и ГБУ ВО «Экорегион» было заключено соглашение о создании пункта накопления вторсырья. Для этого на территории учреждения установили специализированные емкости и контейнеры. Работать пункт будет в течение всего учебного года.Организация подобных пунктов способствует не только формированию полезных эко привычек среди подрастающего поколения, но и воспитанию бережного отношения к природе и рационального использования природных ресурсов, а так же повышает эффективность системы обращения с отходами на территории области.Популяризация экологического просвещения является одним из важных направлений деятельности ГБУ ВО «Экорегион». Помимо открытия пункта сбора батареек, учреждение организует на ежегодной основе акцию «Правильная утилизация» по сбору батареек среди общеобразовательных учреждений Владимирской области. В этом году акция стартует с 12 сентября 2025 г. и продлиться до 30 июня 2026 г.Благодаря таким природоохранным мероприятиям удается повышать уровень организации раздельного сбора ТКО и вторичной переработки среди жителей региона.