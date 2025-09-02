Удобство, качество и разнообразие. Жители и гости Владимира теперь могут воспользоваться услугами проката «ТехноШеринг». Здесь каждый может взять в прокат товары для дома, развлечений и

Удобство, качество и разнообразие. Жители и гости Владимира теперь могут воспользоваться услугами проката «ТехноШеринг». Здесь каждый может взять в прокат товары для дома, развлечений и отдыха – всего порядка 350 наименований – от чемоданов и велосипедов до раций и палаток для отдыха на природе. Вероятно, каждый сталкивался с ситуацией, когда дорогостоящая вещь использовалась пару раз