Ежегодно в России регистрируются тысячи случаев отравления алкоголем среди несовершеннолетних.

За лето 2025 года в педиатрическое отделение Областной детской клинической больницы (ОДКБ) поступило более 10 подростков с отравлением этанолом. 90% из них находились в тяжелом состоянии. Большинство пострадавших — подростки в возрасте 14-17 лет.По данным Минздрава, ежегодно в России регистрируются тысячи случаев отравления алкоголем среди несовершеннолетних, при этом большая часть из них связана с употреблением суррогатов.Врачи предупреждают, что суррогаты могут содержать опасные примеси и метанол, что приводит к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.