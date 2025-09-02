Все произошло в микрорайоне Оргтруд города Владимира.

В микрорайоне Оргтруд города Владимира двое мужчин после пьяного конфликта в кафе жестоко избили, а затем сбросили с пешеходного моста 39-летнего местного жителя. Один из нападавших предстанет перед судом, а второй, как оказалось, отправился в зону СВО. Подробнее об этой криминальной истории в материале vlad.aif.ru.Роковой вечер в кафеВсе началось зимним февральским вечером в одном из кафе на улице Новой. В тот день, по данным следствия, 36-летний обвиняемый и двое его знакомых отдыхали и распивали спиртное. Как местное издание «Зебра-ТВ», по этому адресу находится кафе «Соло».Один из приятелей повздорил с незнакомой женщиной. За нее заступился ее приятель, и словесный конфликт быстро перерос в драку. Мужчина, затеявший ссору, нанес оппоненту множество ударов. При этом второй соучастник, который теперь будет на скамье подсудимых, не пытался остановить драку, а хладнокровно снимал ее на телефон.Попытался уйтиЖелая избежать продолжения конфликта, избитый мужчина покинул кафе и направился к пешеходному мосту. Однако нападавшие последовали за ним.«Потерпевший, желая избежать продолжения конфликта, покинул помещение кафе и направился в сторону пешеходного моста, расположенного недалеко от дома № 3 по ул. Новая мкр. Оргтруд, однако злоумышленники последовали за ним», — в прокуратуре Владимирской области.На мосту один из них попытался перекинуть жертву через перила, но мужчина начал сопротивляться. Тогда к нему присоединился и его приятель.Вместе они схватили потерпевшего за руки и ноги и сбросили его с высоты почти семи метров. Мужчина упал на землю, получив тяжелейшие травмы: закрытую позвоночно-спинномозговую травму и компрессионный перелом позвонка. Травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.«В результате преступлений мужчина 1986 года рождения получил позвоночную травму с переломом позвонка и другие телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести», — подробности в Следственном комитете Владимирской области.Один на скамье подсудимых, второй ушел на фронтУголовное дело в отношении 36-летнего обвиняемого направлено во Фрунзенский районный суд Владимира. Как подчеркивают правоохранители, мужчина и раньше имел проблемы с законом, в том числе за аналогичные преступления.Стоит добавить, что судьба второго соучастника сложилась иначе. Уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство и приостановлено, так как мужчина подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции.