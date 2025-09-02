Всероссийский конкурс чтецов «Поэзия Победы» стартовал 21 марта 2025 года и был приурочен к 80-летию Победы. Всего на конкурс было подано около 6 тысяч заявок от любителей художественного слова

Всероссийский конкурс чтецов «Поэзия Победы» стартовал 21 марта 2025 года и был приурочен к 80-летию Победы. Всего на конкурс было подано около 6 тысяч заявок от любителей художественного слова в возрасте от 6 до 18 лет из 87 регионов России. 30 августа в Музее Победы состоялся финал, а также прошла церемония награждения победителей. Юные таланты