Как сообщили нам в пресс-службе УВД г. Воронежа, в отделение транспортной милиции вокзала поступил сигнал о скоплении большого числа молодых людей с бритыми головами, которые вели себя вызывающе, многие находились в состоянии алкогольного опьянения. Вызвав подкрепление, сотрудники отделения милиции приступили к задержанию.
В результате задержано 112 скинхедов во главе с, очевидно, идеологом движения, назвавшимся "майором Киселевым". Ведутся оперативные мероприятия....
Массовое дезертирство призывников!!!
Как сообщают наши источники, Воронежский военкомат бьет тревогу. Отправленный вчера к месту прохождения службы отряд призывников растворился в воздухе вместе с сопровождающим его офицером.
Последний раз новобранцев видели на вокзале, после чего сле
еще анекдот!